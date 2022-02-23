Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu, 22 Şubat Salı akşamı yayınlanan 20. bölümle birlikte diziye veda etti.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizi, 22 Şubat Salı akşamı 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizinin final sahnesinde izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Yıldırım, kaza yaptı. Azra, ''Yıldırım dayan!'' diye seslenirken Yıldırım'ın telefonunun elinden düştüğü görüldü.

Akabinde Yıldırım'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey Yıldırım öldü mü? Yiğit Kirazcı diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

YİĞİT KİRAZCI EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DEN AYRILDI MI?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde; Azra Yıldırım'a, ''Gitme. Zor olacak biliyorum ama olacak. O yüzden gitme Yıldırım, gitme.'' dedi.

Konuşma sırasında telefonunu düşüren Yıldırım, onu almaya çalışırken kaza yaptı. Kazanın ardından Azra, ''Yıldırım dayan!'' diye seslendi. Ancak Yıldırım'ın telefonunun elinden düştüğü görüldü.

Böylece Yıldırım karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, diziye ölerek veda etti. Bu sahne sonrası binlerce sosyal medya kullanıcısı, Azra ve Yıldırım'ın hikayesinin böyle bitmemesi gerekitğini belirten paylaşımlarda bulundu.