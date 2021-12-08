Evlilik Hakkında Her Şey'den flaş karar! Hayranları bu habere çok üzülecek

Evlilik Hakkında Her Şey'den flaş karar! Hayranları bu habere çok üzülecek

FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'den seyircileri üzecek bir haber geldi. Dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın korona olması nedeniyle diziye bir hafta ara verildi.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, bir evliliğin bütün aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyor.

Her bölümde reytinglerini yükseltmeye devam eden ''The Split'' dizisinin yerli uyarlaması olan MF Yapım imzalı diziden izleyicilerini üzecek bir haber geldi.

BİR HAFTA ARA VERİLDİ

FOX TV, salı akşamları izleyicilrle buluşturduğı MF Yapım imzalı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanmayacağını duyurdu.

FOX, yaptığı paylaşımda, ''Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!'' ifadelerine yer verdi.

GÖKÇE BAHADIR POZİTİF ÇIKTI

Sette kimin koronavirüse yakalandığı merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’ın koronaya yakalandı.

Bahadır, son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılmıştı.