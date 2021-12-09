Evlilik Hakkında Her Şey'de şoke eden ayrılık! Bu sözlerle veda etti

Evlilik Hakkında Her Şey'de şoke eden ayrılık! Bu sözlerle veda etti

FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'de Koray karakterine hayat veren ünlü oyuncu Engin Hepileri, diziden ayrıldı. Hepileri, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, bir evliliğin bütün aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyor.

''The Split'' dizisinin yerli uyarlaması olan MF Yapım imzalı dizi, renkli konusu ve ünlü konuk oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken şoke eden bir ayrılık yaşandı.

ENGİN HEPİLERİ VEDA ETTİ

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde altı bölüm süren konuk oyunculuğu sona eren Engin Hepileri, diziye veda etti.

Dizide hayat verdiği 'Koray' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hepileri, sosyal medya hesabından kadına karşı şiddete yönelik farkındalık mesajı yayınladı.

''BU ADAMLAR GİZLENSELER DE GERÇEKLER VE ÇOKLAR''

Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu güzel yolculukta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi ilgiyle izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Sizlerden haklı tepkiler aldım; Koray gibi meymenetsiz bir adamı oynadığım için. Benim görevim böyle bir karakteri en iyi şekilde canlandırmak. Çünkü bu adamlar gizlenseler de, gerçekler, aramızdalar ve oldukça çoklar. Belki durumun ciddiyetinin farkına varır da hep birlikte haykırırız." ifadelerini kullandı.