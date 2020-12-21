Exxen dizisi Şeref Bey ne zaman başlıyor? Şeref Bey dizi konusu nedir? Şeref Bey oyuncu kadrosu..

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'in ilk dizisi Şeref Bey, aylar öncesinde duyurulmuştu. Şeref Bey dizisinin yayın tarihi de netleşti. İşte Exxen dizisi Şeref Bey hakkında detaylar.

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital dizi, film ve içerik platformu Exxen ile ilgili her gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Exxen'in ilk dizisi Şeref Bey'in danışmanlığını Ali Atay, yönetmenliğini de Onur Ünlü Üstleniyor.

Uzun süredir Şeref Bey dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyordu. Dizi ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki, Şeref Bey dizisi ne zaman başlıyor? Şeref Bey dizisi hangi kanalda? İşte Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları..

EREF BEY DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Yapımcılığını Most Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Şeref Bey dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Serhat Kılıç, Devrim Yakut ve Erdem Kaynarca gibi isimler yer alıyor. Dizinin danışmanlığını ise Ali Atay üstleniyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Komedi türünde ekranlara gelecek olan dizi 10 bölümden oluşacak. Dizi, karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diziseverlerin izlemek için sabırsızlıkla beklediği 'Şeref Bey' dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Beyoğlu ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bunun haricinde birçok semt ve mahallede de çekimler yapılıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Şeref Bey, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı dijital platformunda yayımlanacak.

Merakla beklenen Exxen dizilerinin afişleri, oyuncu kadroları ve dizilerin konuları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Exxen’in yeni komedi dizisi Şeref Bey’de sonunda izleyenlerine afişini ve oyuncu kadrosunu yayınladı.

ŞEREF BEY DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın aylar önce duyurduğu dijital yayın platformu Exxen'in dizi projesi Şeref Bey'in yayın tarihi belli oldu. 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlayacak ve Exxen ile birlikte izleyiciyle buluşacak olan Şeref Bey, Türk dizi sektöründe büyük yankı uyandırması bekleniyor.