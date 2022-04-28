Exxen 'Kısmetse Olur' başvuruları başladı mı?

Exxen 'Kısmetse Olur' başvuruları başladı mı?

EXXEN platformunda tekrar yayınlanması beklenen "Kısmetse Olur" programı için başvurular araştırılıyor. Peki Kısmetse Olur başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden başvurulur? İşte detaylar...

2017 yılında Seda Akgül'ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan reality programı Kısmetse Olur, yeniden gündemde.

Eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kısmetse Olur programının popülaritesi, Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmişti.

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının, EXXEN platformunda geri dönmesi bekleniyor.

Sosyal medyada ise son günlerde "Kısmetse Olur başvurusu" yapılan paylaşımlar dolaşıyor.

Yeni yarışmacılar ve formatla ekrana gelmeye hazırlanan programın başvuru detayları ise merak ediliyor. Peki, EXXEN Kısmetse Olur başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, Kısmetse Olur başvurularına dair merak edilenler...

Exxen Kısmetse Olur başvuruları başladı mı?

Fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur'un başvuruları henüz başlamadı.