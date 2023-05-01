EXXEN üyelik fiyatlarına dev zam! İşte yeni Exxen üyelik ücretleri... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN prlatformunda üyelik ücretlerine zam geldi. Bugün itibarıyla güncel fiyatlar geçerli olacak. Peki Exxen üyelik ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel Exxen üyelik ücretleri...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen, 2021 yılında yayın hayatına başladı. İlk dönemde fazla ilgi görmemişti. Exxen platformu içerisinde dizi, film, reality Show, yarışma, belgesel ve çizgi film gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımlar yer alıyor. Ayrıca Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının 3 sezon boyunca Exxen’de yayınlanacağını duyurmuştu. Daha çok futbolseverlerin ilgi duyduğu Exxen, abonelik hizmetlerine zam yapılacağını açıklamıştı. Bugün itibarıyla fiyatlar değişti. Pek çok Exxen kullanıcısı, yeni Exxen üyelik ücretlerini araştırmaya başladı. İşte 1 Mayıs 2023 Exxen abonelik ücretleri... Exxen üyelik ücretleri Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL) Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL) Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL Exxenspor üyelik ücretleri Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 119.00 TL (Toplam: 595 TL) Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 139 TL (Toplam: 695 TL) Reklamlı Aylık Paket: 144,90 TL Reklamsız Aylık Paket: 169,90 TL