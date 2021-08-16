Eyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi?

Ata Demirer'in Eyvah Eyvah serisinin üçüncü filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? İşte Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu, senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı ve 2014 yılında vizyona giren komedi türündeki Eyvah Eyvah 3 filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Başrollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Eyvah Eyvah 3 filminde, aradığı mutluluğu bulan Hüseyin Badem’in başına gelen yine birbirinden ilginç olaylar komik bir dille anlatılıyor.

Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncularıyla beğeni kazanan Eyvah Eyvah filminin çekildiği yerler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi mavinin ve yeşilin bin bir tonunun görüldüğü Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde çekildi.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasını bulan Hüseyin Badem, sonunda hayatının aşkı Müjgan’la da evlenir ve bebek haberiyle mutlulukları bir kat daha artar. Fakat genç çiftin hayatı bir yandan da ekonomik sıkıntılarla mücadele ile geçmektedir. Hüseyin Badem, biraz daha fazla para kazanabilmek için geceleri bölgenin en karanlık yerlerinde klarnetini çalmaya devam eder.

Hüseyin ve Müjgan tüm bunlarla uğraşırken, Hüseyin'in kadim arkadaşı Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş ve şöhret basamaklarını hızla çıkmaya başlamıştır. Çok eski dost olan Hüseyin ve Firuzan’ın yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar.

İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?