Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini canlandırmıştı! İsmail Filiz'in son hali şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği 'Ömer Uçar' karakterinin gençlik yıllarını canlandıran ünlü oyuncu İsmail Filiz, değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ezel dizisi, Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösteriliyor.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ezel, geçen yıllara rağmen gündemdeki canlılığını koruyor.

Dizinin ana karakteri olan Ömer'i usta bir şekilde canlandıran ve bu rolle geniş kitlelerce tanınan İsmail Filiz ise değişimiyle magazin dünyasına oturmayı başardı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği 'Ömer Uçar' karakterinin gençlik yıllarını canlandıran İsmail Filiz, son imajıyla büyük şaşkınlık yarattı.

Ezel'in ardından Anadolu Kartalları, Ezra ve Adanış: Kutsal Kavga gibi projelerde boy gösteren Filiz, şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Kılıçoğlu karakterini canlandırıyor.

Vaktinin çoğunu ailesiyle geçiren İsmail Filiz, genel olarak magazin basınından uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

İşte İsmail Filiz'in son hali...







