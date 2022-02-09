Ezel'in küçük adamı Eren, delikanlı oldu! Kerpeten Ali bile zor tanır...

Ezel'in küçük adamı Eren, delikanlı oldu! Kerpeten Ali bile zor tanır...

Ezel dizisindeki Eren karakteriyle hafızalara kazınan Yağız Atakan Savaş, son haliyle görenleri şok ederken, "Koca adam olmuş" yorumları da beraberinde geldi.

Başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ezel dizisinin müziği hala kulaklarda...

Yıllar geçse de ne Eyşan unutulabildi, ne de Ömer...

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ezel, hala gündemdeki merakını koruyor.

Dizide "Ben dünyanın en çabuk adam olan adamıyım" repliği ile hafızalara kazınan Eren karakterinin son hali, görenleri hayrete düşürdü.

Kerpeten Ali'nin oğlu Eren'i canlandıran Yağız Atakan Savaş, adeta koca adam oldu.

EZEL'İN EREN'İ BÜYÜDÜ

Dizinin çekildiği dönemlerde yaşı oldukça küçük olan oyuncu şimdilerde çok değişti.

Yağız Atakan Savaş Ezel'in ardından Mavi Kelebekler, Kayıp Şehir, Kaçak ve Ankara Yazı Veda Mektubu, Taş Mektep ve İmkansız Olasılık adlı filmlerde yer aldı.

94 doğumlu Savaş'ın son hali görenleri şaşırtırken, "Hakikaten adam olmuşsun" esprileri de beraberinde geldi.