Ezgi Fındık'tan mayolu pozlar! "Beach Lady" Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Ezgi Fındık, tatil paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Youtube kanalında paylaştığı makyaj videoları sayesinde ünlü olan Türk Influencer Ezgi Fındık, Almanya'da doğdu büyüdü.

Kariyerine makyöz olarak başlayıp, influencer olarak devam eden Ezgi Fındık, modaya olan ilgisini işe çevirdi.

Kısa sürede milyonlara adını duyuran Fındık, lüks yaşamı, kıyafet tarzı ve estetikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan Ezgi Fındık, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ezgi plajda

Cesur pozlara imza atan Influencer Ezgi Fındık, yine gündeme geldi.

İtalya'da tatil yapan ünlü isim, mayosuyla verdiği pozlarıyla damga vurdu.

Fiziği ile beğeni toplayan Fındık, "Plaj kızı" notuyla yayınladı.