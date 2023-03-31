Ezgi Mola çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ezgi Mola'nın o hali büyük beğeni topladı.. Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz gün 40. yaşını kutladı. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımında çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz gün 40. yaşını kutladı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Ezgi Mola’nın bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Ezgi Mola'nın çocukluk fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken o kareyi takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ezgi Mola şu ifadelere yer verdi;

"Selam! Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Benim yeni yaşımda en büyük dileğim ülkemde tanıdığım tanımadığım, ama aynı havayı soluduğum herkesle huzur içinde yaşayabilmek, kimsenin bir diğerinin özgürlük alanını ihlal etmediği, birbirimizi hoşgörü ile karşıladığımız, aynı fikirde olmasak bile birbirimize iyi geldiğimiz bir dünya hayali benimki .. Olamaz mı , olabilir! Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız"

29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu bir çok dizi ve filmde rol alarak hafızlarda yer edindi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Ezgi Mola'nın dün yaptığı doğum günü paylaşımındaki çocukluk hali büyük ilgi gördü.

İşte Ezgi Mola'nın çocukluk hali;