Ezgi Mola'nın gönlünü çalan gizemli isme bakın! Yıllara galip gelen aşk... Kocan Kadar Konuş, Masumlar Apartmanı, Maidenin Altın Günü, Celal ile Ceren ve Erkan Kuneri gibi yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Ezgi Mola'yı bekar sananlar yanıldı. İşte Ezgi Mola'nın sevgilisi ve aşk pozları...

1983 doğumlu Ezgi Mola, oyunculuk kariyerini Müjdat Gezen eğitimiyle tamamlayınca roller de peş peşe geldi.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

Arkadaşım Hoşgeldin programında Tolga Çevik ile rol alan Ezgi Mola, asıl çıkışını bu sayede yakaladı.

Ezgi Mola'yı hafızalara kazıyan dizi ise Masumlar Apartmanı oldu.

Kariyer basamaklarını başarılı bir şekilde tırmanan Ezgi Mola, dizilerin yanı sıra sinema filmi, tiyatro ve müzikal de yaptı.

Organize İşler, Hayatımın Kadınısın, Dedemin İnsanları, Celal ile Ceren, Ejder Kapanı, Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Alice Müzikali ve Erkan Kuneri gibi yapımlarda rol alan Ezgi Mola, oyunculuğunu ortaya koydu.

Şimdilerde 40 yaşında olan Ezgi Mola'nın özel hayatı da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Ezgi Mola, kameralardan uzak yaşamaya çalışsa da zaman zaman magazin gündemine düşüyor.

Mola'yı bekar sananlar ise, yanıldı. İşte Ezgi Mola'nın biricik aşkı...

Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı

Ezgi Mola, yaklaşık 4 senedir işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor.

Aslen İzmirli olan ve Kuşadasında bir eğlence külübü sahibi olan Mustafa Aksakallı, ünlüler camiasında tanınan bir isim.

İlişkileri evlilikle taçlanması beklenen çiftten henüz bir haber gelmedi.

Özellikle birlikte tatil yapmaktan keyif alan ünlü çiftin aşk kareleri de sosyal medyaya yansıyor.