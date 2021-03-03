Ezo Sunal, ilk bebeğini kucağına almasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Ezo Sunal'ın hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu. Peki, Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal kaç yaşında, nereli?

Kemal Sunal'ın kızı ünlü oyuncu ve sunucu Ezo Sunal, anne oldu. İlk çocuğunu kucağına almanın heycanını yaşayan Sunal, kızına Nova adını verdi.

Abisi Ali Sunal , bu güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden , "Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova" sözleriyle duyurdu.

Bunun üzerine Ezo Sunal'ın hayatı araştırma konusu oldu. ''Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal kaç yaşında, nereli, eşi kim?'' sorularının yanıtı merak edildi.

Ezo Sunal, hamile olduğunu yılbaşında "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" sözleriyle duyurmuştu.

Peki, Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte, Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal hayatı ve biyografisi..

EZO SUNAL KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezo Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın kızı, oyuncu ve sunucu Ali Sunal'ın kız kardeşidir.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Sunal, 2007 yılında 'Tutsak' dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Bir dönem ise 'Elele' dergisinde editörlük yapmış ve Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde çocuk ve müzik alanlarında dersler vermiştir.

2016-2018 yılları arasında yayınlanan 'Güldüy Güldüy' Show çocuk programının sunuculuğunu üstlenmiştir

2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile evlenen Sunal, 2021 yılında kızı 'Nova'yı dünyaya getirmiştir.