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    Doğurdu doğuracak! Fahriye Evcen'in hamilelik güzelliği...'Karan'ın kardeşi geliyor'

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğin son zamanlarını yaşayan Evcen, karnı burnunda haliyle yeni bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 13:52
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    Doğurdu doğuracak! Fahriye Evcen'in hamilelik güzelliği...'Karan'ın kardeşi geliyor'

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayamaya hazırlanıyor.

    Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.

    2019 yılında Karan adını verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Evcen, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer aldı.

    Hamile olmasıyla diziden ayrılması denk gelen Evcen, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

    Doğuma az kaldı

    Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçiye sahip olan Fahriye Evcen, hamilelik pozlarına bir yenisini ekledi.

    İkinci oğluna 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen, belirginleşen karnıyla beğeni topladı.

    Karnı burnunda olan ve doğuma gün sayan ünlü oyuncu, "Kavuşmaya az kaldı" notunu yazdı. Eşi Burak Özçivit ise "Bekliyoruz" diye ekledi.

    Doğurdu doğuracak! Fahriye Evcen in hamilelik güzelliği... Karan ın kardeşi geliyor #1

    Doğurdu doğuracak! Fahriye Evcen in hamilelik güzelliği... Karan ın kardeşi geliyor #2


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