Fahriye Evcen fiziğiyle nefes kesti! "Doğurmamış gibi" 5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen eski formuna döndü; Fit görüntüsü, beğeni topladı.

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan'ı, 5 ay önce de Kerem'i kucağına aldı.

Anne olmanın tadını çıkartan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, setlere de ara verdi.

Hamilelik sürecinde magazinin gözleri üstüne olan Evcen, kilo da aldı.

Her hali beğeni toplayan Fahriye Evcen, aldığı kilolardan hemen kurtuldu.

Fitleşti

Bir arkadaşının baby shower partisine katılan Fahriye Evcen, çizme ve mavi elbiseli kombiniyle büyük beğeni topladı.

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Evcen, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Güzelliğiyle adından söz ettiren Evcen'in doğum kilolarını verdiği gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Kim der 2 çocuk annesi diye", "Sanki doğurmamış", "Eski formuna dönmüşsün" yorumları yaptı.

İşte Fahriye Evcen'in son hali...