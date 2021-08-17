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- Fahriye Evcen ve Barış Arduç bir arada: Alp Arslan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?
Fahriye Evcen ve Barış Arduç bir arada: Alp Arslan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 21:01
Alp Arslan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devam niteliğinde olacak.
Fahriye Evcen, Barış Arduç ile başrolü paylaşacağı Alp Arslan dizisinin hazırlıklarına başladı.
Evcen, dizide kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u bir arada izlemek isteyenler ise dizinin yayın tarihini merak etmeye başladı.
Vatandaşlar, "Alp Arslan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?" sorusunu güdeme getirdi.
Peki, "Alp Arslan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?"
ALP ARSLAN DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sultan Alp Arslan'ı Barış Arduç, Alp Arslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak.
Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gib birbirinden ünlü dizinin kadrosunda yer alıyor.
Emre Konuk'un yapımı üstlendiği, M.Çağatay Tosun’un yönetmenliğini yapacağı dizinin çekimlerine ağustos sonunda başlanacak. Eylül sonunda ise dizinin izleyicilerle buluşması bekleniyor.
3 sezon planlanan Alp Arslan dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu'nın yayınlandığı pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında olacak.