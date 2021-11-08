Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Akrep sezonu yaramadı...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Akrep sezonu yaramadı...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'le ilgili boşanma iddiaları gündeme gelirken, çiftin hayranlarını telaş sardı. İkiliyi sevenler, "Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu akşam ekranda olacak.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, tanıtımlarıyla herkesin ilgisini çekmişti.

Dizide Akça Hatun karakterine hayat vermeye hazırlanan ve uzun bir süre sonra ekrana dönen Fahriye Evcen ise hayranlarıyla buluşmak için saatleri saymaya başladı.

Güzel ve başarılı oyuncunun en büyük destekçisinin eşi Burak Özçivit olduğu bilinirken, boşanma iddiaları gündeme geldi.

Çiftin boşanacağına yönelik haberler gündeme bomba gibi düşerken, ikilinin hayranları telaşa kapıldı.

Haberlerin doğruluğunu öğrenmek isteyen ve araştırma yapanlar, "Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Astrolojiyi yakından takip edenler, çiftin boşanma haberlerini krizlerin baş gösterdiği Akrep sezonunu yaşadığımız günlere bağladı...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT BOŞANIYOR MU?

Alparslan Büyük Selçuklu isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisinin geçtiğimiz günlerde ayrılacakları iddia edildi.

Çıkan bu iddiaların ardından Fahriye Evcen sosyal medya sayfasından paylaşım yaptı.

Böylece iddialar yayılmadan kapanmış oldu. Evcen yaptığı paylaşıma, "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken. Sizi seviyorum” notunu düştü.

Eşinin paylaştığı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit ise mutlu aile pozuna; "Kalbimin iki yarısıyla, sabah keyfi. Herkese günaydın." yazdı.