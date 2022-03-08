Fahriye Evcen ve Karan birlikte eğlendi! O kareler sosyal medyayı yıktı geçti

Fahriye Evcen ve Karan birlikte eğlendi! O kareler sosyal medyayı yıktı geçti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, oğluyla atarı salonuna gitti. Karan'la eğlenceli anlarını paylaşan Evcen'e hayranlarından bolca yorum ve beğeni geldi.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni bölümleriyle devam ediyor.

2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan dizisinde birbirinden ünlü oyuncular boy gösteriyor.

Bu isimlerin arasında Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alırken, Evcen ise "Akça Hatun" karakterine hayat veriyor.

Oyunculuğu, güzelliği ve sesi ile gözleri üzerine çevirmeyi başaran Evcen, anne olduktan sonra setlere bomba gibi döndü.

Eşi Burak Özçivit gibi bir tarih dizisinde yer alan ve reyting rekorları kıran dizide ününe ün katan oyuncu, set dışında zamanını oğlu Karan'la geçiriyor.

Oğlu Karan'la olan karelerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Evcen, hayranlarından beğeni topluyor.

Hafta sonunu ailesiyle geçirmeyi tercih eden güzel oyuncu oğluyla eğlenceye çıktı ve atari salonuna gitti.

Fahriye Evcen oyun masasında çekilen görüntülerini hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

FAHRİYE EVCEN VE KARAN EĞLENCEDE

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak oğluyla çıktığı eğlenceden paylaşımlar yaptı.

Karanla birlikte oyuncaklarla oynadığı görülen Evcen'in bir hayli keyifli olduğu gözlemlendi. Oyuncunun 'Like mother like son' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. .

3 yaşına girecek olan Karan karizması ile babasına benzetilirken Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler "Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yapmaktan geri kalmadı.