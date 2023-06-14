Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Gören o detayı sordu! İşte Evcen'in aşk yuvası Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından paylaştığı son karelere beğeni ve yorum yağdı. Hayranları fotoğraflara kalp emojisi bırakırken, yatak odasına dair de sorular sordu.

Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oldu.

Karan ve Kerem adında iki çocuk dünyaya getiren Evcen, doğum için ara verdiği sosyal medyaya geri döndü.

Dopum kilolarından kurtulan ve son haliyle göz dolduran Evcen, yeni karelerini de peş peşe sıralıyor.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Fahriye Evcen, yatak odasından paylaştığı karelerle yorum yağmuruna tutuldu.

Gören hayran kaldı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yatak odasında verdiği pozları art arda yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma adeta yorum yağdı.

Evcen için bir sosyal medya kullanıcısı "En güzel kadın" derken bir başkası "Bayılıyorum sana" ifadelerini kullandı.

Bazıları ise Evcen'in yatak odasına yorum yaptı ve kimin tasarladığını sordu.