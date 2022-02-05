Fahriye Evcen'den önce liste kabarık! Burak Özçivit'in eski aşkı görenleri hayrete düşürdü...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, eski aşkları ile gündem oldu. Fahriye Evcen'le evli olan Özçivit'in bir dönem Ceylan Capa ve Akasya Durağı'nda yer alan bir oyuncu ile aşk yaşadığı görüldü.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Diriliş Ertuğrul'dan hemen sonra başlayan ve dizinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, Burak Özçivit'in ise ününe ün kattı.

Bu dizi sayesinde yurt dışında da popülaritesini iyice artıran yakışıklı ve genç oyuncu, aile hayatıyla taktir topluyor.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'le Çalıkuşu setinde tanışıp evlenen Burak Özçivit, Karan adını verdiği bir erkek çocuğu babası oldu.

Ailesine düşkün olduğu bilinen ve bunu her fırsatta dile getiren yetenekli oyuncu, Fahriye Evcen'le tanışana kadar aşk hayatıyla bir hayli gündemdeydi.

Aşkı Fahriye Evcen'de bulan ve mutlu bir yuvanın temellerini atan Özçivit, bir dönem Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadı.

BURAK ÖZÇİVİT VE ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER AŞKI

Burak Özçivit, henüz oyunculuk kariyerinin başındayken meslektaşı Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadı.

Akasya Durağı'nın yıldızı olan Zeynep Dörtkardeşler ve Özçivit'in evleneceği konuşuluyordu ancak ikili aniden ayrıldı.

İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken, Dörtkardeşler'in kıskançlık nedeniyle ilişkisini sonlandırdığı iddia edilmişti.

Zeynep Dörtkardeşler, 2014 yılında başarılı sunucu Alp Kırşan ile dünyaevine girdi. Genç oyuncunun bu evlilikten iki çocuğu oldu ve ekranlardan çekildi.

Kendisini ailesine adayan Zeynep Dörtkardeşler, Akasya dizisindeki rolüyle ise hala akıllarda...