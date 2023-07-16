Fahriye Evcen’den tekne keyfi! Kusursuz fiziğiyle takipçilerini mest etti "Güzelliğin şaka olmalı" İki çocuk annesi Fahriye Evcen, ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu bir süredir teknede tatiline devam ediyor. Son olarak paylaştığı tekne pozu sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in iddialı tekne pozu...

Yaprak Dökümü dizisiyle adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Fahriye evcen, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturdu. 2019 yılında ilk çocuğu Karan’ı kucağına alan Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda ikinci oğluna kavuştu. Şimdilerde ise çekirdek ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor. Eşi ve çocuklarıyla tekne turundan pozlarını yayınlıyor. Tekne pozu sosyal medyayı yıktı geçti Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, son tekne pozuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. İki çocuk annesi olmasına rağmen Fahriye Evcen’in kusursuz fiziği takipçilerini büyüledi. İşte ünlü oyuncunun cesur pozu…