Fahriye Evcen'in yerini doldurdu! Oyuncu Kayra Zabcı kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda eden Fahriye Evcen'in yerine gelen Kayra Zabcı, Barış Arduç'un yeni partneri oldu.

24 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğan ve aslen Malatyalı olan Kayra Zabcı, 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan güzel oyuncu, bir çok tiyatro oyununda yer alma fırsatı buldu.

Kayra Zabcı, "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl’da Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan’ın kızı 'Ayşe Hümaşah Sultan' karakteriyle geniş bir kitleye sahip olan güzel oyuncu, şimdilerde yeni projesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Fahriye Evcen'in yerini doldurdu

Kayra Zabcı, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle sözleşme imzaladı.

Güzel oyuncu, diziye hüzünle veda eden Fahriye Evcen’in yerine geçti ve başrol oyuncusu Barış Arduç’un yeni partneri oldu.

Zabcı, Barış Arduç’un üstlendiği Sultan Alparslan karakterinin eşi Seferiye Hatun’u oynayacak.