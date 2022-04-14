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    • Fahriye'nin hastasıyız ama... Burak Özçivit'in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! 'Aman Allah'ım gözlere bak'

    Fahriye'nin hastasıyız ama... Burak Özçivit'in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! 'Aman Allah'ım gözlere bak'

    Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, güzelliği ile gündem oldu. Ağabey-kardeşin benzerliği ise sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 18:59
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    Fahriye'nin hastasıyız ama... Burak Özçivit'in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! 'Aman Allah'ım gözlere bak'

    24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit,  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümün'den mezun oldu.

    2003 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında "gelecek vadeden" isim seçildikten sonra Uğurkan Erez ile çalışmaya başladı.

    2005 yılında Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılan Özçivit, Best Model of Turkey seçildi ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı.

    İlk oyunculuk deneyimini Zoraki Koca adlı dizide yaşayan Özçivit, Baba Ocağı ve Küçük Sırlar sayesinde iyice tanındı.

    Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandıran ünlü ismin asıl vurgunu ise Çalıkuşu dizisi ile oldu.

    Dizide Fahriye Evcen ile birlikte rol alan ve gerçek hayatta aşk yaşayan Burak Özçivit, Türkiye'nin en ünlü simaları arasına yerleşti.

    2017 yılında Neslihan Atagül ile birlikte yer aldığı Kara Sevda dizisinin yurt dışı satışları nedeniyle ünü Türkiye'yi aşan oyuncu, şimdilerde Kuruluş Osman'da yer alıyor.

    Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Osman Bey ile beğenilen oyuncu, bu defa kardeşi Burçun Özçivit ile gündem oldu.

    "Ağabeyinin kız versiyonu"

    Bir kız annesi olan Burçun Özçivit, sosyal medyadan paylaştığı pozları ile "Adeta ağabeyinin kız versiyonu" dedirtti.

    Güzelliği ile Fahriye Evcen'i geride bırakan Burçun Özçivit, 2014 yılında Ahmet Deniz ile dünyaevine girdi.

    Açelya adını verdiği bir kızı olan ve geçtiğimiz yıl boşanan Özçivit, güzelliği sayesinde sık sık haberlere konu oluyor.

    Fahriye nin hastasıyız ama... Burak Özçivit in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! Aman Allah ım gözlere bak #1

    Burçun Özçivit'in en fazla ağabeyi Burak Özçivit ile koyduğu kareler beğeni topluyor. İkilinin hayranları, "Çok güzelsiniz!" , "Birbirinize çok benziyorsunuz",  "Fahriye'yi solladın" , "Fahriye seni kıskanıyor mu?" tarzında yorumlar yapıyor.

    Burçun'un tek olduğu karelere ise ''Burak'ın kadın hali gibi'', ''Abine ne kadar benziyorsun'' gibi yorumlar geliyor.

    Fahriye nin hastasıyız ama... Burak Özçivit in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! Aman Allah ım gözlere bak #2

    Fahriye nin hastasıyız ama... Burak Özçivit in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! Aman Allah ım gözlere bak #3

    Fahriye nin hastasıyız ama... Burak Özçivit in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! Aman Allah ım gözlere bak #4

    Fahriye nin hastasıyız ama... Burak Özçivit in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! Aman Allah ım gözlere bak #5

    Fahriye nin hastasıyız ama... Burak Özçivit in esmer güzeli kardeşi nefes kesti! Aman Allah ım gözlere bak #6


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