Faik Öztürk, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Faik Öztürk'ün hayatını merak ediyor. Peki Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında? Safiye Soyman kimdir?

Faik Öztürk, Star TV ekranlarının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konukları arasında yer alıyor.

Uzun zamandır Safiye Soyman ile birlikte olan Faik Öztürk, hem özel hayatıyla hem de katıldığı programlardaki eğlenceli diyaloglarıyla gündeme geliyor. Vatandaşlar, Faik Öztürk'ün hayatını merak ediyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının izleyicileri, 'Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, nereli? Faik Öztürk Safiye Soyman evli mi?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, nereli? Faik Öztürk Safiye Soyman evli mi? İşte, Faik Öztürk hayatı hakkında bilgiler..

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya gelen Faik Öztürk'ün babası astsubaydır. Bu nedenle farklı illerde ikamet etmek durumunda kalmıştır.

Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girmiş ve bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yapmıştır. 1982 yılında fabrikanın genel müdür yardımcısı olarak ayrılmıştır.

''Gönül Türküleri'' adlı bir albüm çıkaran Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etmiştir. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışlamıştır.

1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraber yaşayan Öztürk, Ankara'da bazı işletmelerin sahibidir ve aynı zamanda Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır.

Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönem meclis üyeliği yapmıştır.