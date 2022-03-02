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Farah mı, Bergen mi ayırt edemeyeceksiniz! İşte 'Bergen' filminden ilk kareler...

Farah mı, Bergen mi ayırt edemeyeceksiniz! İşte 'Bergen' filminden ilk kareler...

"Acıların Kadını" Bergen'in hayatı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolü oynadığı "Bergen" filmi ile beyazperdede olacak. 4 Mart Cuma günü vizyona girecek olan filmden ilk fotoğraflar da geldi.