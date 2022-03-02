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- Farah mı, Bergen mi ayırt edemeyeceksiniz! İşte 'Bergen' filminden ilk kareler...
Farah mı, Bergen mi ayırt edemeyeceksiniz! İşte 'Bergen' filminden ilk kareler...
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 17:37
- Güncelleme : 02.03.2022 - 17:38
"Acıların Kadını" olarak tanına Bergen Sarılmışer'in hayatı, beyazperdeye uyarlandı.
Masumlar Apartmanı'nından ayrılan Farah Zeynep Abdullah, "Bergen" için kamera karşısına geçti.
Bergen'in çocukluğu, gençliği, yaşadıkları, acıları Farah Zeynep'in performansı ile izleyicilerle buluşacak.
1989 yılında ise eski kocası tarafından vurularak öldürülen Bergen'in hikayesi merakla bekleniyor.
Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor.
BENZERLİĞİ ŞOK ETTİ
Farah Zeynep Abdullah, Bergen'e benzerliği, duygu yüklü performansı ve söylediği şarkılar ile dikkat çekti.
Filmden fotoğrafları görenler, "Farah mı Bergen mi ayırt etmek zor" yorumlarında bulundu.
İşte Bergen filminden ilk kareler...