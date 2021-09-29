Farah Zeynep Abdullah aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

Uzun süredir merakla beklenilen ''Bergen'' filminin oyuncuları, okuma provasında bir araya geldi. Filmde Bergen'e hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın aldığı kilolar dikkatli gözlerden kaçmadı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci karakteriyle büyük bir üne kavuşan Farah Zeynep Abdullah, ani ayrılığıyla sevenlerini üzmüştü.

Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Abdullah, şimdilerde Serenay Sarıkaya'nın vazgeçtiği "Bergen" filmi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği ''Bergen'' filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

BERGEN EKİBİ OKUMA PROVASINDA BULUŞTU

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un birlikte kaleme aldığı, müziklerini ise Mazlum Çimen'in üstleneceği Bergen filminin okuma provalarına başlandı.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın yer aldığı filmin provalarından paylaşılan fotoğraflar merak uyandırdı.

ALDIĞI KİLOLARLA ŞAŞIRTTI

Filmde merhum şarkıcı Bergen'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah'ın ortaya çıkan son hali ise sevenlerini şaşırttı.

Abdullah'ın son dönemde aldığı kilolar dikkatli gözlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun son hali sosyal medyaya damga vurdu.