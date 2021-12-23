Faruk Tınaz kimdir, neden öldü? Faruk Tınaz'ın biyografisi...

Türk müzisyen Faruk Tınaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından, ölüm nedeni ve kim olduğuna dair detaylar gündeme getirildi. Peki, Faruk Tınaz kimdir, neden öldü?

Bir süredir rahatsız olduğu öğrenilen Faruk Tınaz, bugün İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kısa bir süre önce İbo Show'a katılan Faruk Tınaz'ın ölüm haberi sevenlerini üzerken, hayatı araştırılmaya başlandı.

Peki, Faruk Tınar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı...

FARUK TINAZ KİMDİR?

6 Haziran 1956 doğumlu olan Faruk Tınaz, sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.

1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazandı ve TRT'de görev aldı. Ankara'da başladığı sahne hayatını İstanbul'da sürdürdü.

1973 yılında Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Ardından aralarına Asım Ekren katıldı.

FARUK TINAZ'IN ALBÜMLERİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007