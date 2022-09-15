Fatih Terim belgeseli yayınlandı mı? Fatih Terim belgeseli kaç bölüm olacak?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü, İmparator lakaplı Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgesel izleyici ile buluşuyor..

Futbolseverler tarafından uzun zamandır merakla beklenen Fatih Terim belgeseli bugün itibariyle Netflix'te yayınlamaya başladı.

Netflix platformunda yayınlanan belgesel futbolseverler tarafından yakından takip ediliyordu.Sadece Netflix üzerinden izlenebilecek Fatih Terim belgeselinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terin belgesel hakkında yaptığı açıklamada "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu." ifadelerini kullandı.

Özellikle Galatasaraylı taraftarlar yoğun bir şekilde eski teknik direktörleri Fatih Terim'e övgü dolu yorumlarda bulundu.

Fatih Terim'in hayatının ele alındığı belgesel 4 bölümden oluşuyor.Belgesel şuan sadece Netflix platformunda izlenebilecek..