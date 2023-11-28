"Fatih Terim Fonu"nun "Nur Abla"sı! Nur Erkasap kimdir, kimin eşidir? Seçil Erzan'ın futbolcuları dolandırması davasında gündeme gelen "Nur Erkasap" kimdir merak konusu oldu.

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Futbolcuların dolandırılması davasındaki detaylar genişliyor.

İfade veren isimlerle birlikte yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Denizbank Teftiş Kurulu raporuna göre 7 Nisan’da Denizbank Levent Şubesi’ne gelen Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu’na ait 2 milyon 892 bin doları 17 Mart’ta, 400 bin doları da 22 Mart’ta Seçil Erzan’a verdiğini söyledi.

Bu 400 bin doların Seçil Erzan’a verilmek üzere Nur Abla denilen kişiye transfer edildiği söylendi.

Denizbank müfettişleri “Nur Abla” denilen kişiyle ilgili rapora “Nur Erkasap olduğu anlaşılmıştır” notunu düştü.

Gazeteci İsmail Saymaz, Nur Erkasap'ın adının iddianamede yer almadığına dikkati çekti.

Saymaz, “Para transferinde hesabını kullandıran ve senede imza atan Erkasap, dosyadan buharlaştırılıyor. Acaba aile dostu Fatih Terim olduğu için mi korunuyor?” diye sordu.

Davada adı geçen Nur Erkasap kimdir merak konusu oldu. Nur Erkasap'ın eşi ve biyografisi araştırılıyor.

Peki, Nur Erkasap kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

Nur Erkasap kimdir

Nur Erkasap, Türk teknik direktör Müfit Erkasap'ın eşidir.

Müfit Erkasap, futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlamış ve 1974-1983 yılları arasında Galatasaray forması altında sağ bek mevkiinde oynamıştır.

1995 yılında kısa bir süre için Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Müfit Erkasap, 2000 yılına kadar Fatih Terim ile birlikte çalışmıştır.

Nur Erkasap ile Seçil Erzan'ın yakın arkadaş oldukları iddia ediliyor. Erkasap, Fulya Terim ile de arkadaş.

Öyle ki, Erzan’ın eski nişanlısı Candan Gürol'un ifadesinde Seçil Erzan’la kendisini Nur Erkasap’ın tanıştırdığını vurgulayarak "Beni Seçil Erzan ile tanıştıran daha doğrusu vesile olan Nur Erkasap’tır" dedi.