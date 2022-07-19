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    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...

    MasterChef Türkiye'nin eleme turu tüm hızıyla devam ederken, yarışmaya katılan bir isim, jüri üyelerinin dikkatini çekti. İşte detaylar...
    • 19.07.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 13:08
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    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...

    MasterChef Türkiye TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması...

    MasterChef, ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı.

    Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

    2021 yılında olduğu gibi bu sezon da programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor.

    Bu sezon ilginç yarışmacılarıyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de eleme turu sürüyor.

    Eleme turları devam ederken MasterChef'in 13. bölümünde bir yarışmacı merak konusu oldu.

    Şükrü Kıyaklı isimli yarışmacı ünlü teknik direktörün aşçısı çıktı.

    Jüri üyelerinden Mehmet Şef, yarışmacı Şükrü'nün Fatih Terim'in aşçısı olduğunu söyledi, diğer şefler ise şaşırdı.

    Fatih Terim'in aşçısı çıktı

    Şükrü Kıyaklı, "Fatih Hoca ile birlikte çalışıyorum" deyince Mehmet şef ile birlikte Danilo ve Somer şef, Fatih Terim'in neleri yediğini sordu.

    MasterChef Şükrü ise "Hep şefim, private olarak geçiyor. Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor. Yemek çok seçmez, balık, Türk mutfağı...İtalyan mutfağını zaten çok seviyor" dedi.

    Fatih Terim'in aşçısı Şükrü Kıyaklı'nın yaptığı yemek ise jürilerden tam puan aldı, böylelikle ilk turu geçmiş oldu.

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı

    Fatih Terim in aşçısı MasterChef e katıldı! Jüri üyeleri sordu... #1

    Fatih Terim in aşçısı MasterChef e katıldı! Jüri üyeleri sordu... #2

    Fatih Terim in aşçısı MasterChef e katıldı! Jüri üyeleri sordu... #3


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