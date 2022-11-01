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    FATMA NUR ÇILDIRDI! MasterChef Türkiye 117. bölüm fragmanı! MasterChef ekibi pazarda!

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan her hafta artıyor. MasterChef Türkiye'nin bugün yayınlanacak bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..
    • 01.11.2022 - 10:20
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    FATMA NUR ÇILDIRDI! MasterChef Türkiye 117. bölüm fragmanı! MasterChef ekibi pazarda!

    MasterChef'te bugün yayınlanacak olan 117. bölümün fragmanı yayınlandı. Yeni haftanın kaptanları ve takımları dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu.

    Bu hafta mavi takım kaptanlığını Görkem kırmızı takım kaptanlığını ise Fatma Nur yapacak. Yayınlanan fragmanda kırmızı takım kaptanı Fatma Nur ile takım arkadaşlarının tartışmaları dikkat çekiyor.

    Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı yarışmada takımlar her hafta azalmaya devem ediyor. Bu hafta mavi takım 7 kişi olurken kırmızı takım 6 kişi olarak yarışacak.

    Farklı bir konseptte yemek yapacak olan takımları oldukça zor bir oyun bekliyor. İşte MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı..

    MasterChef Türkiye 117. bölüm fragmanı VİDEO


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