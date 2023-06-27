Fazla kilolarını Cennet Mahallesi’ne bıraktı! İşte Oynak Balina Menekşe’nin "hafıza sıfırlayan" son hali... Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şeyla Halis son haliyle şoke etti. Fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu bambaşka biri oldu.

2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

O döneme damga vuran ve ilgiyle izlenen dizinin başrollerini Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya gibi isimler yer alıyor.

Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi’nde Oynak Balina Menekşe olarak tanıdığımız Şeyla Halis değişimiyle şoke etti.

Bambaşka biri oldu

Dizide Oynak Balina lakaplı Menekşe karakterine ünlü oyuncu Şeyla Halis hayat veriyordu.

Yıllara meydan okuyan Şeyla Halis, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Fazla kilolarından kurtulunca bambaşka biri oldu.

2016 yılında 40 kilo veren ünlü oyuncu Şeyla Halis, değişimiyle gündemden düşmüyor. O dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu Cennet Mahallesi'nin yanı sıra, Yılan Hikayesi, Zengin Kız Fakir Oğlan, Akasya Durağı, Yedi Numara, Avlu ve Vuslat dizilerinde de yer aldı.