Fenerbahçe aşkı, evliliğini bitirecek! Ali Koç'un eşi güzelliğiyle mest etti "İşte bizim yengemiz" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eşinin boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların ardından Ali Koç’un güzeller güzeli eşi gündeme geldi. Nevbahar Koç, güzelliğiyle adeta parmak ısırttı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, spor camiasının ve taraftarlarının yakından tanıdığı bir isim.

Ancak son günlerde Ali Koç’un özel hayatı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ali Koç ve eşi Nevbahar Koç'un boşanma iddiaları, merak uyandırdı.

2005 yılında dünya evine giren ve Sadberk Leyla Koç ile Kerim Rahmi Koç adında iki çocukları olan çiftin, evliliklerinin sarsıldığına dair söylentiler ortaya atıldı.

İddialara göre, bu sıkıntılı dönemin nedeni Fenerbahçe'ye olan bağlılıkları ve spor kulübünün getirdiği sorumluluklar.

Sosyetik çiftin yaşadığı bu sıkıntılı dönem, magazin basınında geniş yer buldu. Ancak her iki taraf da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan çıkan bu haberlerin ardından Ali Koç’un güzeller güzeli eşi Nevbahar Koç, güzelliğiyle gündeme geldi. Bakan gözlerini alamıyor…

Nevbahar Koç kimdir?

Nevbahar Demirağ Koç, 10 Mart 1974 tarihinde dünyaya gelmiş olan tanınmış bir ailenin kızıdır.

Annesi, 1970 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi unvanını kazanmış olan Afet Tuğbay'dır. Babası ise ünlü bir film yapım şirketi olan AND Film'in sahibi olan Turgut Demirağ'dır.

Bu nedenle Nevbahar, hem güzellik hem de sanat dünyasının içinde büyümüş bir isim olarak dikkat çekmektedir.

Eğitim hayatına gelince, Nevbahar Demirağ Koç, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim aşamalarını Amerika'da tamamlamıştır.