Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva pozlarıyla mest etti! "Arda Güler kalbini bıraktı" Fenerbahçe Opet'in Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva hem başarısıyla hem de güzelliği ile ilgi çekerken, futbolcu Arda Güler'in de ilgi gösterdiği görüldü.

Fenerbahçe Opet''in 18 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, hem başarısı, hem de güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Arina Fedorovtseva, başta voleybol takipçileri olmak üzere tüm spor dünyasının ilgisini çeken isimlerden biri.

2004 doğumlu Fedorovtseva'nın yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da büyük beğeni geliyor.

Fenerbahçe''nin genç yıldızı Arda Güler''le sosyal medyada takipleştiği görülen Arina, aynı zamanda Türklerden çok sayıda evlenme teklifi aldığını söyledi.

Rus güzeli

Türkiye'de oldukça sevilen voleybolculardan olan Arina Federovtseva, saha dışındaki hayatıyla da mercek altında.

Zaman zaman Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Arina, duru güzelliğiyle her dilden beğeniyi kapıyor.

Sarı saçları, mavi gözleri ve fiziğiyle takipçilerinden tam not alan genç voleybolcu, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Hem spor kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çeken Arina Federovtseva, Rus milli takımını kadrosunda da mücadele ediyor.