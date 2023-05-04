Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva pozlarıyla mest etti!

Opet''in 18 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, hem başarısı, hem de güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Arina Fedorovtseva, başta takipçileri olmak üzere tüm spor dünyasının ilgisini çeken isimlerden biri.

2004 doğumlu Fedorovtseva'nın yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da büyük beğeni geliyor.

Fenerbahçe''nin genç yıldızı Arda Güler''le sosyal medyada takipleştiği görülen Arina, aynı zamanda Türklerden çok sayıda evlenme teklifi aldığını söyledi.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın pozlarıyla mest etti!

Rus güzeli

Türkiye'de oldukça sevilen voleybolculardan olan Arina Federovtseva, saha dışındaki hayatıyla da mercek altında.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın pozlarıyla mest etti!

Zaman zaman Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Arina, duru güzelliğiyle her dilden beğeniyi kapıyor.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın pozlarıyla mest etti!

Sarı saçları, mavi gözleri ve fiziğiyle takipçilerinden tam not alan genç voleybolcu, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın pozlarıyla mest etti!

Hem spor kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çeken Arina Federovtseva, Rus milli takımını kadrosunda da mücadele ediyor.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın pozlarıyla mest etti!