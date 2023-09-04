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Fenerbahçe Opet''in 19 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, sosyal medyanın ilgi odakları arasında yer alıyor.
Arina Fedorovtseva, başta voleybol takipçileri olmak üzere tüm spor dünyasının dikkatini çekiyor.
Fedorovtseva, sezona başlamadan önce son tatilini yapıyor.
Arina aynada
Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtseva ve Ekaterina Fedorovtseva'nın kızı olan Arina, aynada boy gösterdi.
Siyah mini saten elbisesiyle poz veren güzel voleybolcu, takipçilerinin nefesini kesti.
Arina'yı görenler, "Harbiden afet", "Bu ne güzellik", "Sen başkasın" gibi yorumlarda bulundu.