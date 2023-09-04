Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva siyah minisiyle boy gösterdi! "Afet misin" Fenerbahçe Opet'in Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva spor kariyeri bir yana güzelliğiyle beğeni topluyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Opet''in 19 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, sosyal medyanın ilgi odakları arasında yer alıyor.

Arina Fedorovtseva, başta voleybol takipçileri olmak üzere tüm spor dünyasının dikkatini çekiyor.

Fedorovtseva, sezona başlamadan önce son tatilini yapıyor.

Arina aynada

Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtseva ve Ekaterina Fedorovtseva'nın kızı olan Arina, aynada boy gösterdi.

Siyah mini saten elbisesiyle poz veren güzel voleybolcu, takipçilerinin nefesini kesti.

Arina'yı görenler, "Harbiden afet", "Bu ne güzellik", "Sen başkasın" gibi yorumlarda bulundu.