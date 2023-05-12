Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu!

Opet''in 19 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, hem başarısı, hem de güzelliği ile dikkat çekiyor.

Arina Fedorovtseva, başta takipçileri olmak üzere tüm spor dünyasının ilgisini çeken isimlerden biri.

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Fedorovtseva, sosyal medyada ailesiyle paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu!

Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtseva ve Ekaterina Fedorovtseva'nın kızı olan Arina'yı gören, " genetikmiş" dedi.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu!

Annesi daha güzel

Anne Ekaterina Fedorovtseva, güzelliğiyle mest etti.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu!

Oldukça genç gösteren ve kızıyla benzerliğiyle şaşırtan Ekaterina, Arina'ya taş çıkartıyor.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu!

Fit görüntüsü ve pozlarıyla beğeni toplayan Fedorovtseva, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.

Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu!
Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu!