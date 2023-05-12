Fenerbahçeli Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın annesini gören tutuldu! "Daha güzelmiş" Fenerbahçe Opet'in Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın şampiyonluk sevincini annesi de paylaştı. Anne Fedorovtseva'yı görenler, manken sandı.

Fenerbahçe Opet''in 19 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, hem başarısı, hem de güzelliği ile dikkat çekiyor.

Arina Fedorovtseva, başta voleybol takipçileri olmak üzere tüm spor dünyasının ilgisini çeken isimlerden biri.

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Fedorovtseva, sosyal medyada ailesiyle paylaşım yaptı.

Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtseva ve Ekaterina Fedorovtseva'nın kızı olan Arina'yı gören, "güzellik genetikmiş" dedi.

Annesi daha güzel

Anne Ekaterina Fedorovtseva, güzelliğiyle mest etti.

Oldukça genç gösteren ve kızıyla benzerliğiyle şaşırtan Ekaterina, Arina'ya taş çıkartıyor.

Fit görüntüsü ve pozlarıyla beğeni toplayan Fedorovtseva, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.