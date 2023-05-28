Fenerbahçeli taraftarın, Valencia’ya oy verirken sandık görevlisi tarafından uyarıldığı anlar gündem oldu Fenerbahçeli bir taraftarın oy kullanırken çektiği video gündeme oturdu. Üzerinde Icardi, Valencia ve Aboubakar'ın isimlerinin yer aldığı kağıda mühür bastığı anlarda sandık görevlisinin uyardığı Fenerbahçelinin o anları viral oldu.

Türkiye ikinci tur seçimleri için sandık başına gidiyor. Sabah 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar devam edecek. 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden enteresan görüntüler geliyor. Oy kullanmak için sandığa giden bazı seçmenlerin çektikleri videolar sosyal medyada viral oluyor. Bir Fenerbahçe taraftarının üzerinde Icardi, Valencia ve Aboubakar'ın isimlerinin yer aldığı kağıda mühür bastığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Fenerbahçeli taraftarın, Valencia’ya oy verirken sandık görevlisi tarafından uyarıldığı anlar kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar..