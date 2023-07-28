Fenerbahçe’nin yıldızı Dusan Tadic’in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Gören gözlerini alamıyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Zimbru maçında gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Yıldız futbolcunun özel hayatı merak konusu oldu. Tadic'in eşini görenler gözlerine inanamadı.

Yeni sezona hızlı başlayan Fenerbahçe’nin Ajax’tan transfer ettiği Dusan Tadic, ilk maçına çıktı.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu maçında Zimbru karşısında sarı-lacivertli formasıyla harikalar yaratan Dusan Tadic, gönüllerde taht kurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan yıldız futbolcunun özel hayatı da dikkat çekiyor.

Dusan Tadic’in 2013 yılında dünya evine girdiği eşi Dragana Vukanac güzelliğiyle dikkat çekti.

Taraftarları büyüledi

Tadic’in eşi Dragana Vukanac, güzelliğiyle taraftarları büyüledi. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Tadic'in eşini takibe almaya başladı.

Dusan Tadic, uzun süredir birlikte olduğu Dragana Vukanac ile 2913 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Vasily, Veljko ve Tara adında üç çocuğu bulunuyor.