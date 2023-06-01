Fener'in Rus güzeli Arina Fedorovtseva minisiyle Dubai'yi çalkaladı! "Harbiden afet" Sezonu şampiyonlukla bitiren Arina Fedorovtseva, soluğu Dubai'de aldı. Güzelliğiyle mest eden voleybolcu, birbirinden cesur pozlar verdi.

Fenerbahçe Opet''in 18 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu tattı.

Hem başarısı, hem de güzelliği ile dikkat çeken Fedorovtseva, hemen tatile çıktı.

Soluğu Dubai'de alan Rus güzeli voleybolcu, birbirinden iddialı pozlar verdi.

Arina tatilde

2004 doğumlu Fedorovtseva'nın yaptığı sosyal medya paylaşımlarına büyük beğeni geldi.

Mini elbisesi ile objektif karşısına geçen sporcu, saha dışındaki güzelliğini ortaya koydu.

Takipçileri ise "güzelliğin halis mi", "Barbie bebek", "Kuğu gibisin" tarzında yorumlar yazdı.