Fener'in Rus güzeli Arina Fedorovtseva minisiyle Dubai'yi çalkaladı!

Opet''in 18 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu tattı.

Hem başarısı, hem de güzelliği ile dikkat çeken Fedorovtseva, hemen tatile çıktı.

Soluğu Dubai'de alan Rus güzeli voleybolcu, birbirinden iddialı pozlar verdi.

Arina tatilde

2004 doğumlu Fedorovtseva'nın yaptığı sosyal medya paylaşımlarına büyük beğeni geldi.

Fener'in Rus güzeli Arina Fedorovtseva minisiyle Dubai'yi çalkaladı!

Mini elbisesi ile objektif karşısına geçen sporcu, saha dışındaki güzelliğini ortaya koydu.

Fener'in Rus güzeli Arina Fedorovtseva minisiyle Dubai'yi çalkaladı!

Takipçileri ise "güzelliğin halis mi", "Barbie bebek", "Kuğu gibisin" tarzında yorumlar yazdı.

Fener'in Rus güzeli Arina Fedorovtseva minisiyle Dubai'yi çalkaladı!