Fenomen Ala Tokel'in transparan elbisesiyle verdiği pozlar 'Yok artık' dedirtti

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Cesur tarzıyla dikkat çeken Ala Tokel transparan elbisesiyle sosyal medyada gündeme geldi.
Bir markanın davetlisi olarak Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Ala Tokel'in transparan elbisesiyle verdiği pozlar beğeni topladı.
Ala Tokel iddiaşı pozları ve Youtube kanalından yayınladığı videolar sayesinde sık sık sosyal medyada gündem oluyor.
Instagram'da 582 bin takipçisi bulunan Ala Tokel'in Cannes paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Tokel'in tarzını oldukça iddialı bulan takipçileri fenomen isme övgü dolu yorumlarda bulundular. İşte Ala Tokel'in transparan tarzı..
Youtube'da paylaştığı vloglar ve makyaj videoları ile tanınan Ala Tokel 3 Aralık 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Anne tarafından İranlı olan Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Medya bölümünden mezub olmuştur.