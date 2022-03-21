Fenomen doktor Berika Demir, Oğulcan Engin'i fena ifşaladı! 'Miray Daner duymasın!'

Sosyal medyada fenomen doktor olarak bilinen Berika Demir, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Demir'in, Oğulcan Engin hakkında cevap verdiği bir soru, gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve büyük bir kitleye ulaşan Berika Demir, doktorluk mesleğinin yanı sıra influencer olarak da tanınıyor.

Estetikleri ve cesur pozları ile adından söz ettiren Demir, takipçileri ile soru cevap yaptı.

Aşk hayatı merak konusu olan Demir, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Ali Osman ile nişanlanmış, çift daha sonra yollarını ayırmıştı.

27 yaşındaki fenomen, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile alakalı çok konuşulacak itirafta bulundu.

"OĞULCAN'A NEDEN ŞANS VERMEDİN"

Berika Demir, "Oğulcan Engin'e neden şans vermedin? Yakın çevresinden biliyorum çok yazmış size." sorusuna, "Karşı tarafın şuan bir ilişkisi var bu konu hakkında çok konuşmak, yorum yapmak doğru olmayacaktır ancak doğru evet yazmıştı kendisi. O zamanlar zor bir süreçten geçtiğim için kendisini tanımak adına aynı uğraşı göstermedim" yanıtını verdi.

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüpoğlu ile ilişkisinin ardından Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Berika'nın cevabı, takipçilerine "Miray Daner duymasın" dedirtti.