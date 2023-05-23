Fenomen Cemre Solmaz'dan cesur pozlar! Derin yırtmacıyla Cannes'ı kamaştırdı... TikTok videolarıyla üne kavuşan fenomen Cemre Solmaz, Cannes Film Festivali'nde verdiği pozlarla dikkat çekti.

Sanat dünyasına Cannes rüzgarı esiyor...

Birçok ünlü ismin davetli olduğu film festivaline, internet ünlüleri de katılım gösteriyor.

TikTok platformunda çektiği videolarla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Cemre Solmaz'da soluğu Fransa'da aldı.

Solmaz, festivale özel kombiniyle sosyal medyaya damga vurdu.

Cesur güzellik

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile akılları baştan alan Cemre Solmaz, cesur tercihiyle olay oldu.

Derin yırtmacı ve dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz'ın kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle büyüleyen genç fenomen, takipçilerinden tam not aldı.