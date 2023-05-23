Fenomen Cemre Solmaz'dan cesur pozlar! Derin yırtmacıyla Cannes'ı kamaştırdı...

Sanat dünyasına rüzgarı esiyor...

Birçok ünlü ismin davetli olduğu film festivaline, internet ünlüleri de katılım gösteriyor.

TikTok platformunda çektiği videolarla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Cemre Solmaz'da soluğu Fransa'da aldı.

Solmaz, festivale özel kombiniyle sosyal medyaya damga vurdu.

Cesur güzellik

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile akılları baştan alan Cemre Solmaz, cesur tercihiyle olay oldu.

Derin yırtmacı ve dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz'ın kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle büyüleyen genç fenomen, takipçilerinden tam not aldı.

TikTok fenomeni Cemre Solmaz'dan Cannes pozları! Derin yırtmacıyla nefes kesen anlar...
TikTok fenomeni Cemre Solmaz'dan Cannes pozları! Derin yırtmacıyla nefes kesen anlar...