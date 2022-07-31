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    Fenomen Danla Bilic fiziğiyle mest etti! 'Spor yaramış..'

    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu.İşte o pozlar..
    • 31.07.2022 - 09:53
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    Fenomen Danla Bilic fiziğiyle mest etti! 'Spor yaramış..'

    Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic sık sık magazin gündemine gelmesiyle dikkat çekiyor.Özel hayatı ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen Danla Bilic sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan fenomenin her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.Son olarak tatilden paylaştığı kareler gündeme gelen Danla'nın bu fotoğrafları yaklaşık iki yüz elli bin kişi tarafından beğenildi.

    Danla Bilic'in bu pozlarına "şu güzelliğe bakabilir misiniz?", "Bu güzellik nedir yaaa" tarzı binlerce yorum geldi.İşte o kareler..

    Fenomen Danla Bilic fiziğiyle mest etti! Spor yaramış.. #1

    Fenomen Danla Bilic fiziğiyle mest etti! Spor yaramış.. #2

    Fenomen Danla Bilic fiziğiyle mest etti! Spor yaramış.. #3


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