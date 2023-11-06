Fenomen diziden final şoku! Show TV kararı verdi: O tarihte final yapıyor Show TV ekranlarında yayın hayatına iddialı başlayan diziden, izleyicileri şaşırtan haber geldi. Show TV, reyting sonuçlarının ardından dizinin fişini çekti. O tarihte final yapacak…

ensonhaber.com

Show TV'nin 7 Mart 2023 tarihinde izleyicileriyle buluşan ve büyük bir heyecanla takip edilen Aile dizisi, sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Nur Sürer, İpek Tenolcay gibi deneyimli isimleri bünyesinde barındırırken, aynı zamanda yıldız adayı oyunculara da sahne veriyor.

Ancak son dönemde reytinglerde düşüş yaşayan dizinin müstehcen olarak değerlendirilen sahneleri tepki çekti.

Geçtiğimiz bölümde ekrana gelen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında geçen bu sahneler, kamuoyunda tartışma yarattı.

Bu tartışmaların ardından dizi için erken final kararı alındı. İşte Aile dizisinin final tarihi...

30. bölümle final yapıyor!

Gerçek Gündem’de yer lan habere göre; Aile dizisi, 30. bölümde yani 23 Ocak 2024 Salı günü final yapacak. Aile dizisinin yerine ise başka bir dizi başlayacak.

İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in başrolü paylaştığı Arak dizisi, Aile dizisinin yerine geçecek.