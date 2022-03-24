Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal yatağa sere serpe uzandı, fetiş damgası yedi! 'Sen iyice abarttın'

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal yatağa sere serpe uzandı, fetiş damgası yedi! 'Sen iyice abarttın'

Zuhal Topal'ın programından sonra fenomene dönüşen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından ayaklarını paylaştı. Gürdal'ın bu paylaşımını gören takipçileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir dönem gündüz kuşağında birden fazla evlilik programı yayınlanıyordu. Yayınlanan bu programlarda yaşananlar magazin gündemini süslüyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan ve Songül Karlı gibi isimlerin yaptığı bu programlardan, birçok gelin ve damat adayı gelip geçti.

Bu adayların bazıları unutulup giderken bazıları adeta birer fenomene dönüştü. İsmi duyulan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal'dı.

İlk olarak Esra Erol'un ardından da Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Programdan ayrıldıktan sonra başörtüsünü çıkarma kararı alan Gürdal, bu konuda sık sık eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen gelin adayı, verdiği pozlarla hayranlarının dikkatini çekiyor.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı gecelikli pozuyla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, bu sefer yaptığı paylaşımla tepki çekti..

AYAKLARINI PAYLAŞTI

İzdivaç programıyla fenomen olup reklam içerikleriyle para kazanan gelin adayı Hanife Gürdal, yaklaşık 600 bin takipçili Instagram hesabından ayaklarını paylaştı.

Yatağa sere serpe uzanan Gürdal, ayna karşısına geçip poz verdi. Ayakları ön planda olan gelin adayı, verdiği pozla yine gündem oldu.

Çektiği videoda ayaklarını oynatarak şarkı ritmi tutan Gürdal, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Genç fenomene, ''İyice abarttın'', ''İyice saçmaladın ''Ayak fetişi misin?'' ''Allah hidayet versin'' tarzında sert yorumlar geldi. Yorumlara aldırış etmeyen Gürdal, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.