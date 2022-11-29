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Fenomen gelin Sinem Umaş'a estetik yaradı, son hali nefes kesti! 'Bu fizik gerçek mi'

Fenomen gelin Sinem Umaş'a estetik yaradı, son hali nefes kesti! 'Bu fizik gerçek mi'

"Gelinim Olur Musun?" yarışmasında Semra Kaynana ve oğlu Ata ile kriz dolu ilişkisiyle ünlenen Sinem Umaş, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.