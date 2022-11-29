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    Fenomen gelin Sinem Umaş'a estetik yaradı, son hali nefes kesti! 'Bu fizik gerçek mi'

    "Gelinim Olur Musun?" yarışmasında Semra Kaynana ve oğlu Ata ile kriz dolu ilişkisiyle ünlenen Sinem Umaş, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:54
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    Fenomen gelin Sinem Umaş'a estetik yaradı, son hali nefes kesti! 'Bu fizik gerçek mi'

    "Gelinim Olur Musun" yarışmasının en tanınan isimlerinden biri gelin adayı Sinem Umaş, Kaynana adayı Semra ve oğlu Ata ile reytingleri ezip geçiyordu.

    Kaynana Semra ve Gelin Sinem, damat adayı Ata'nın ölümüyle sarsılmıştı.

    1984 doğumlu Sinem Umaş, yarışmadan sonra oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi.

    Şimdilerde sosyal medyada fenomen hale gelen Umaş'ın son hali görenleri şok etti.

    İnanılmaz değişim

    Semra kaynananın istemediği gelin adayı Sinem Umaş, şimdilerde estetikle bambaşka birisine dönüştü.

    Dekolteli cesur pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim, Instagram'ı epey aktif kullanıyor.

    Oldukça zayıflayan ve yüzüne estetik dokunuşlar yaptıran Umaş'ın değişimi ağızları açık bırakıyor...

    İşte gelin adayı Sinem'in son hali...

    Fenomen gelin Sinem Umaş a estetik yaradı, son hali nefes kesti! Bu fizik gerçek mi #1

    Fenomen gelin Sinem Umaş a estetik yaradı, son hali nefes kesti! Bu fizik gerçek mi #2

    Fenomen gelin Sinem Umaş a estetik yaradı, son hali nefes kesti! Bu fizik gerçek mi #3

    Fenomen gelin Sinem Umaş a estetik yaradı, son hali nefes kesti! Bu fizik gerçek mi #4

    Fenomen gelin Sinem Umaş a estetik yaradı, son hali nefes kesti! Bu fizik gerçek mi #5

    Fenomen gelin Sinem Umaş a estetik yaradı, son hali nefes kesti! Bu fizik gerçek mi #6

    Fenomen gelin Sinem Umaş a estetik yaradı, son hali nefes kesti! Bu fizik gerçek mi #7


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