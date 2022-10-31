Fenomen Merve Taşkın cadılar bayramı kostümüyle mest etti! 'Bu fizik gerçek mi'

Fenomen Merve Taşkın cadılar bayramı kostümüyle mest etti! 'Bu fizik gerçek mi'

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iddialı cadılar bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı. İşte o kareler..

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamar ile sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Ünlü isim birbirinden iddialı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisini sunuyor.

Merve Taşkın instagramı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da 576 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın'ın yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Takipçileri fenomen ismin her paylaşımını yorum yağmuruna tutarak iyi dileklerini iletiyorlar.

Merve Taşkın son olarak cadılar bayramı için yaptığı kombin ile dikkatleri üzerine çekti. Taşkın'ın cesur kıyafeti büyük beğeni topladı. İşte Merve Taşkın'ın cadılar bayramı paylaşımları..