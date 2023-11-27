Fenomen Naz Mila sırt dekoltesiyle alev alev yaktı! Takipçileri akın ediyor

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Yayından kaldırılmasına rağmen günümüzde konuşulmaya devam eden izdivaç programlarından geriye gelin ve damat adayları kaldı.
Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programında adını geniş kitlelere duyuran Naz Mila, sık sık adından söz ettiriyor.
Programda adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, özellikle cesur ve dikkat çekici pozlarıyla gündeme geliyor.
Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi olan 30 yaşındaki fenomen, son pozuyla ağızları açık bıraktı.
Son pozu olay!
Naz Mila, bu kez sırt dekoltesiyle parmak ısırttı. Cesur kıyafetiyle verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı.
İşte o kareler...
Yıllar içindeki değişimiyle de adından söz ettiren fenomen ismin bu paylaşımlarına takipçileri akın etti.
Gören gözlerini alamıyor.