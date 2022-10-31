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- Fenomen Sibil Çetinkaya Cadılar Bayramı'nda giyinmeyi unuttu...
Fenomen Sibil Çetinkaya Cadılar Bayramı'nda giyinmeyi unuttu...
- 31.10.2022 - 17:21
10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.
Oyuncu olmak isteyen Çetinkaya üniversitede okuduğu sırada, değişim programı sayesinde Londra'ya gitti.
Londra'da oyunculuk üzerine çalışmalar yapan ve eğitim alan Çetinkaya, Londra City Academy ve LAMDA Akademisi’ni tamamladı.
Türkiye'ye döndükten sonra Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerden de eğitim alan Çetinkaya, rotasını sosyal medyaya .çevirdi.
Sosyal medya üzerinden içerikler üretmeye başlayan ve Youtube kanalı açan Çetinkaya, kısa süre içerisinde fenomen oldu.
Oyunculuk sevdasını rafa kaldıran ve aldığı eğitimlere rağmen sosyal medyayı tercih eden Çetinkaya, herkes tarafından tanınmaya başladı.
Instagram üzerinden her gün story atan ve post paylaşan Sibil, Cadılar Bayramı'nı es geçmedi.
Cadılar Bayramı için bir partiye katılan ve giydiği kıyafetle dikkati çeken Çetinkaya'ya yorum yağdı.
Sibil Çetinkaya'nın Cadılar Bayramı kostümü
Ünlüler dünyası, Cadılar Bayramı coşkusuyla çalkalanmaya devam ediyor.
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, cesur Medusa kostümüyle Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.
Sibil Çetinkaya, paylaşımına, ''İçimdeki ve etrafımdaki tüm yılanlardan ilham alarak Medusa oldum'' notunu düştü.
Sosyal medya kullanıcıları, ''Aceleye gelmiş sanki'', ''Üst kısmı çok abartı'' ve ''Gülşen'e mi özendin?'' gibi yorumlarda bulundu.