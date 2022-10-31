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Fenomen Sibil Çetinkaya Cadılar Bayramı'nda giyinmeyi unuttu...

Fenomen Sibil Çetinkaya Cadılar Bayramı'nda giyinmeyi unuttu...

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Sibil Çetinkaya'nın Cadılar Bayramı kostümü, olay oldu. Fenomene, "Senin bayramın değil ki" "Yine giyinmeyi unuttuğun günündesin" tarzında yorumlar geldi.