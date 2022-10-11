Fenomen Sibil Çetinkaya derin sırt dekolteli elbisesiyle nefes kesti! 'Dua Lipa görse kıskanır'

Sosyal medya fenomeni olan Sibil Çetinkaya iddialı pozları ile gündemden düşmüyor.Çetinkaya'nın son paylaşımı adeta mest etti.İşte o kareler...

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Her paylaşımı iddialı olan Sibil Çetinkaya'nın instagramda 508 bin takipçisi bulunuyor.Ünlü ismin yaptığı paylaşımlar takipçilerinin büyük beğenisini topluyor.

28 yaşında olan Sibil Çetinkaya iddialı giyim tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.1.73 boyunda ve 58 kilo olan Çetinkaya sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük bir üne kavuştu.

Sibil Çetinkaya'nın son olarak katıldığı bir gecede giydiği kıyafet gündeme geldi.Çetinkaya iddialı elbisesiyle beğeni topladı.

İşte Sibil Çetinkaya'nın dikkat çeken son instagram fotoğrafları...